Meteoroloji Doğu Akdeniz'i uyardı: Zirai don bekleniyor

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü Doğu Akdeniz'de yarın sıcaklıklar düşecek.

Akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yüksek bölgelerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.

Pazartesiye kadar süreceği tahmin edilen zirai don nedeniyle çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.