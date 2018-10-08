Meteoroloji Doğu Karadeniz'i uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimleri (Toroslar mevkisi), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Ordu, Amasya, Tokat, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Muğla'nın iç, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde eseceği öngörülüyor. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor.

Kaynak: AA