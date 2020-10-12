Meteoroloji İstanbul'u uyardı 'İki gün boyunca etkili olacak'

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurt genelinde güneşli bir havanın olacağını ancak yarından sonra yağışların yeniden geri döneceğini bildirdi. Yağışların özellikle yurdun batı bölgelerinde etkili olacağının belirtildiği tahminlerde, İstanbul'da iki gün boyunca yağış beklendiği bilgisi de yer aldı. Peki 12 Ekim 2020 hava durumu nasıl? İşte detaylar...

Marmara ve Ege Bölgesi’nde kendini gösterecek olan yağışlar 2 gün süresince etkili olacak ve daha sonra Karadeniz’in kıyı bölgelerine yayılacak. Yağışların hafta ortasından sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Hava tahmin spekülasyonlarına tepkiHava tahmin spekülasyonlarına tepki



Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.