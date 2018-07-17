Meteoroloji İstanbulluları uyardı

Meteorolojiden yapılan açıklamada yarın İstanbul için yoğun yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji İstanbulluları uyardı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Meteoroloji'den Çarşamba günü için İstanbul'a sağanak yağış uyarısı geldi. 10.00-16.00 arasında etkili olacak gök gürültülü sağanak yağıştan dolayı ani sel, su baskını ve yıldırımlara dikkat edilmesi konusunda uyarıldı.

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