Meteoroloji İstanbulluları uyardı

Dünya Bülteni Haber Merkezi
Meteoroloji'den Çarşamba günü için İstanbul'a sağanak yağış uyarısı geldi. 10.00-16.00 arasında etkili olacak gök gürültülü sağanak yağıştan dolayı ani sel, su baskını ve yıldırımlara dikkat edilmesi konusunda uyarıldı.
Meteorolojiden yapılan açıklamada yarın İstanbul için yoğun yağış uyarısı yapıldı
Dünya Bülteni Haber Merkezi
Meteoroloji'den Çarşamba günü için İstanbul'a sağanak yağış uyarısı geldi. 10.00-16.00 arasında etkili olacak gök gürültülü sağanak yağıştan dolayı ani sel, su baskını ve yıldırımlara dikkat edilmesi konusunda uyarıldı.