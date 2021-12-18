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Meteoroloji Konya'yı uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Kentin güney ve batısında kuvvetli kar yağışının etkili olacağı aktarıldı.

Hava Durumu 18.12.2021, 13:28
Meteoroloji Konya'yı uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Konya'nın güney ve batı kesimlerinde kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Yağışın pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Konya-Antalya kara yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere, kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

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#meteoroloji #Uyarı #kar #Konya
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