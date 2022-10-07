Meteoroloji: Kuvvetli sağanak ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ile yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Bugün öğleden sonra ise Antalya’nın batısı ile Muğla’nın güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Isparta çevreleri ile Konya’nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar’ın doğusu, Burdur’un doğusu ile Antalya’nın doğusunda bugün sabah saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiği ifade edilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret edildi.