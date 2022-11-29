Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde başlayacak sağanak yağışların Şanlıurfa'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın güney ilçeleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinde Şanlıurfa'da, gece saatlerinde ise bölge genelinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde 1600 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Muğla çevrelerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak perşembe günü akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.