banner39

banner35

Meteoroloji Marmara ve Kuzey Ege'yi uyardı: Kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege'ye yönelik kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Hava Durumu 13.12.2021, 13:46
Meteoroloji Marmara ve Kuzey Ege'yi uyardı: Kuvvetli fırtına bekleniyor

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İki bölgede de fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

banner53
#kuvvetli fırtına
Yorumlar (0)
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?