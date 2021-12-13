Meteoroloji Marmara ve Kuzey Ege'yi uyardı: Kuvvetli fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege'ye yönelik kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Hava Durumu 13.12.2021, 13:46
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
İki bölgede de fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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