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Meteoroloji Muğla'yı uyardı: Fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Güney Ege'nin güneyinde kısa süreli fırtına beklendiği yönünde uyarı yapıldı.

Hava Durumu 08.01.2022, 13:29
Meteoroloji Muğla'yı uyardı: Fırtına bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabahtan itibaren Muğla kıyılarında güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

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#fırtına
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