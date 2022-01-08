Meteoroloji Muğla'yı uyardı: Fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Güney Ege'nin güneyinde kısa süreli fırtına beklendiği yönünde uyarı yapıldı.
Hava Durumu 08.01.2022, 13:29
Meteorolojiden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabahtan itibaren Muğla kıyılarında güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü