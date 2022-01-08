Meteoroloji Muğla'yı uyardı: Fırtına bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabahtan itibaren Muğla kıyılarında güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.