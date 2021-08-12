Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz'i uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulut, Trakya kesimi, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

AA