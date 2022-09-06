Meteoroloji Orta ve Güney Ege'yi uyardı: Kuvvetli fırtına bekleniyor
Orta ve Güney Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Hava Durumu 06.09.2022, 14:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Güney Ege'de yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli fırtına eseceğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Güney Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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