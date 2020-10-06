Meteoroloji perşembe günü için uyardı

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya perşembe sabah saatlerinden itibaren 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına girecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illeri 8 Ekim'de sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına girecek.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların perşembe günü Marmara
Bölgesi'nin tamamında kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışla birlikte bölgedeki sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden perşembe günü bölgede kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Yağışın, cuma günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA