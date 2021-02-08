İstanbul'a kar geri dönüyor! İşte tarihi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Megakent İstanbul’un 14-15 Şubat tarihlerinde kar yağışının etkisi altında kalacağını duyurdu. Hava sıcaklıkları ise Perşembe günü gece saatlerinden itibaren 10 dereceye yakın düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul’a kar müjdesi geldi. Yapılan tahminlere göre;

İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki Perşembe gecesinden itibaren 10 derece birden düşecek. Megakentte kar yağışı ise Cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak.

Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini artıracak. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması ile vatandaşları bugün beklenen fırtınaya karşı da uyardı. Yapılan açıklamada, "Marmara Deniz’inde rüzgarın; bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: gzt