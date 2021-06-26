Meteoroloji Trakya'yı uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Bugün Trakya'da görülecek kuvvetli yağış nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı yapıldı.
Hava Durumu 26.06.2021, 11:19
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, gök gürültülü sağanakların, başta kuzey ilçeler olmak üzere Edirne ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
AA
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