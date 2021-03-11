Meteorolojiden şiddetli kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den hafta başında yapılan değerlendirmede, Perşembe'ye kadar hava sıcaklıkları arttı ve Türkiye bahardan kalma günler yaşadı. Ancak Perşembe günü tabiri caizse "tek günlük kış" yaşanacak. Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek ve bütün gün Türkiye kara ve yağmura teslim olacak.

PERŞEMBE TÜM YURTTA KAR VE YAĞMUR VAR

Perşembe yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışı etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak.

İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

UZMAN İSİMDEN AÇIKLAMA: KAR VE YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur, doğuda kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde olacağını belirtti. Şen, cumadan itibaren yağışların duracağını ve batıdan başlayarak ülkeyi terk edeceğini kaydetti.

CUMA GÜNEŞLİ HAVA GERİ GELECEK

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava cuma günü kendisini güneşli havaya bırakacak. Sağanak ve kar yağışı Karadeniz'in bir bölümü ve Doğu Anadolu'da etkili olacak.

11 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin (Mersin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Elazığ, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KAR BİR GELDİ, PİR GELDİ

Doğu kesimlerde görülecek kar yağışlarının; Tunceli ve Erzincan illerinin yüksek kesimleri ile Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Van'ın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm),yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay'ın batı kesimleri ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli (20-50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( sel,su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA NEFES ALDIRMAYACAK!

Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara, Doğu Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında fırtına (60-80 km/s), Akdeniz'de tam fırtına (70-100 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: Haber7