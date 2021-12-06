Meteoroloji uyardı: Fırtına bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün Batı Akdeniz'den başlayarak Orta Akdeniz'e kadar güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yer yer 7 ile 9 kuvvetine (60-90 km/saat) çıkarak kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği öngörülüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıkları ile Mersin'in Anamur ilçesi açıkları arasında bugün ve yarın etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli fırtınanın, salı gecesi etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Fırtına ve kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçıların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.