Meteoroloji uyardı! Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, öğle saatlerine kadar kuzeyde güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.