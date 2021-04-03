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Meteoroloji uyardı! Fırtına geliyor

Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu 03.04.2021, 17:39
Meteoroloji uyardı! Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, öğle saatlerine kadar kuzeyde güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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#fırtına
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