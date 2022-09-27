Meteoroloji uyardı: Fırtınaya dikkat
Denizlere ait meteorolojik uyarı yayımlandı. Bugün Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Şiddetli rüzgar yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
Hava Durumu 27.09.2022, 08:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar bugün güneyden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.
Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
20
açık
Günün Anketi Tümü