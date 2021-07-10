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Meteoroloji uyardı: Gece kuvvetli gelecek

Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yerel yağışların bu itibarıyla başlayacağı ve sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. Halkın, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Hava Durumu 10.07.2021, 12:29
Meteoroloji uyardı: Gece kuvvetli gelecek

Ordu ve Giresun çevrelerinde bu geceden yarın sabaha kadar kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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#kuvvetli yağış
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