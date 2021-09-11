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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü yağacak

Yarın Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Hava Durumu 11.09.2021, 13:01
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

AA

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parçalı az bulutlu
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