Meteoroloji uyardı: Henüz tehlike geçmedi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Bölgenin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülen bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, batısı ile akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı bulutlu 24
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 37
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Az bulutlu ve açık 28
Trabzon: Az bulutlu ve açık 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28