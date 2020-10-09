Meteoroloji uyardı: Henüz tehlike geçmedi



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR



Bölgenin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülen bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, batısı ile akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 37

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Az bulutlu ve açık 28

Trabzon: Az bulutlu ve açık 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28