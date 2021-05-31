Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın sabahtan itibaren Marmara'nın doğusunda etkili olacak kuvvetli yağış bekleniyor.
Hava Durumu 31.05.2021, 18:57 31.05.2021, 19:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerelde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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