Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerelde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.