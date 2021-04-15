Meteoroloji uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteorolojiden alınan bilgilere göre Marmara, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hava Durumu 15.04.2021, 10:12
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurtta hava genellikle parçalı bulutlu olacak.
Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
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parçalı az bulutlu
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