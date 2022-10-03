Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşecek, yağış geri gelecek

Sıcak günler geride kalıyor. Yeni haftayla birlikte yağış tüm yurtta etkili olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta itibarıyla bazı bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceğini belirterek, "Özellikle ülkemizin kuzey iç ve güney kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak kendini gösterecek" dedi.

Meteoroloji'den Karadeniz'e fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji bazı bölgeler için fırtına uyarısında bulundu.

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde rüzgar kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

3 büyük ilde de sıcaklık düşüyor.

Ankara'da üç gün sıcaklık 20-22 derece arasında seyredecek. Kentte pazartesi ve salı yağış beklenmezken, çarşamba sağanağın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

İstanbullular da yeni haftayı yağışla karşılayacak.

İzmir'de ise 3 gün yağış yok. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte sıcaklık da 21-23 derece arasında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışa karşı tedbirli olunmasını istedi.