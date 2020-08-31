Meteoroloji uyardı: Türkiye kavruluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 21°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: HabertürkGüncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020, 09:28