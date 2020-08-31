Meteoroloji uyardı: Türkiye kavruluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 21°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Habertürk

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020, 09:28