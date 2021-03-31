banner39

Meteoroloji uyardı: Yağmur bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmur bekleniyor.

Hava Durumu 31.03.2021, 09:39
Meteoroloji uyardı: Yağmur bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen bölgede olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA
banner53
#Marmara #yağmur
Yorumlar (0)
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak