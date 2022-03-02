Meteoroloji uyardı: Yoğun kar ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve İzmir'in kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Akdeniz Bölgesi ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar, Antalya’nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 Kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının azalarak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Orta ve Doğu Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

34 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı

Kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen, Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için 'turuncu', yoğun kar yağışı beklenen Afyonkarahisar, Ankara, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Hakkari, Isparta, Kırşehir Konya, Muğla, Muş, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Şırnak, kuvvetli rüzgar ve sağanak beklenen Mersin, zirai don beklenen Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, kuvvetli rüzgar beklenen Niğde, Sivas, Karaman, Kayseri, için 'sarı' uyarı yapıldı.