Meteoroloji uyardı, yüksek kesimler dikkat

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları iki ila dört derece azalacak.

Havanın çok bulutlu olacağı, Trakya hariç aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgede İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği düşünülüyor.

Bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

Başkent Ankara'da da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: www.dunyabulteni.net