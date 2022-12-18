Meteorolojiden 2 il için kuvvetli yğış uyarısı

Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, bugün yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün beklenen sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.