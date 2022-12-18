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Meteorolojiden 2 il için kuvvetli yğış uyarısı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Marmara (Balıkesir'in güney kesimleri ve Bilecik hariç), Batı Karadeniz, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu batı kesimlerden başlamak üzere aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

Hava Durumu 18.12.2022, 09:09
Meteorolojiden 2 il için kuvvetli yğış uyarısı

Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, bugün yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün beklenen sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

#meteoroloji #Yağış
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