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Meteorolojiden 4 il için buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis, Muş için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Hava Durumu 05.12.2021, 09:55
Meteorolojiden 4 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van, Bitlis ve Muş'ta yağmurlu olacak.

Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönden 2 ila 4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari'de 9, Muş'ta 8, Bitlis'te 7 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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#meteoroloji #buzlanma #Doğu Anadolu
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