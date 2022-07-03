Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Öte yandan Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.