Meteorolojiden 52 ile uyarı

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre yurt genelinde şiddetli rüzgar etkili olacak.

Yer yer fırtınanın etkili olacağı bölgelerde vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Şiddetli rüzgarın etkili olması beklenen 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize

Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz

Bölgede rüzgarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden esmesi öngörülüyor.

Rüzgarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği duyuruldu.

Denizlerde fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtınaya dönüşeceği ve yarın sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de de güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde beklenen fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Güney Ege'de ise güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgar yönünün batı ve güneybatıya döneceği ve yarın öğle saatlerinde fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.