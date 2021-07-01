Meteorolojiden 6 il için uyarı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 11, Erzurum'da 13, Ağrı'da 14, Iğdır ve Erzincan'da 20 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Erzincan'da 35, Ağrı'da 33, Kars'ta 31, Erzurum'da 30, Ardahan'da 28 derece olması öngörülüyor.

AA