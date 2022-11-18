Meteorolojiden 9 kente uyarı

Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 9 kentte sağanak ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji yayımladığı haritayla 2 kenti turuncu, 7 kenti de sarı kodla uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Kıyı Ege ve İstanbul ile Tekirdağ'da bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa sureli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Turuncu kodla uyarılan iller: İzmir, Balıkesir

Sarı kodla uyarılan iller: Adana, İstanbul, Kahramanmaraş, Osmaniye, Aydın, Hatay, Tekirdağ

Turuncu kod uyarısı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.