Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın çok bulutlu olacağı bilgisini paylaştı.
Hava Durumu 25.07.2021, 13:30
Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak.
Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.
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