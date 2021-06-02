Meteorolojiden bir uyarı daha

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün kuzey ve iç kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Tokat, Amasya, Sivas ve Giresun çevreleri ile Ordu’nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu kapsamda su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekiyor.

AA