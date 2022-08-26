Meteorolojiden bu bölgelere sağanak uyarısı

Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; 28 ilde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Söz konusu yağışların öğleden sonra başlayacağı öngörülüyor.

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığının İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.