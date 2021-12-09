Meteorolojiden bu bölgeye kar yağışı uyarısı

Orta ve Batı Akdeniz'de ise yağış yok, parçalı bulutlar görülüyor. Hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Denizlerde rüzgar çoğunlukla orta kuvvet ve altında esiyor. Marmara'nın Karadeniz kıyılarında, Orta ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesinde bulutlar yoğunlaşıyor. Sıcaklık İstanbul ve Edirne'de 15, Kocaeli'de 19 derece ölçülüyor. Cuma günü bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Ege Bölgesi de çok bulutlu, yer yer sis görülebilir. Cuma ve cumartesi günü ise bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Akdeniz Bölgesinin orta ve batı kesimlerinde gökyüzüne parçalı bulutlar hakim. Doğu kesimlerinde ise hava çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Cuma ve cumartesi ise yağış yalnızca batı kesimlerde bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesinde gökyüzü çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık bölge genelinde 9-10 derecelerde ölçülüyor. Karadeniz Bölgesi yağmurlu. Yağış Gümüşhane dolaylarında karla karışık yağmura dönebilir. Cuma günü yağış etki alanını daraltarak batı kesimlere çekilecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya dolayları yağmurlu. Bölgenin kalanında kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık Kars'ta 4, Hakkari'de 6 derece.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı. Sıcaklık Gaziantep ve Mardin'de 14, Şanlıurfa'da 13 derece ölçülüyor. Perşembe günü ise bölge genelinde parçalı bulutlar görülecek.