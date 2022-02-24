Meteorolojiden bu illerde yaşayanlar için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Artvin, Ardahan, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600m üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Akdeniz'in yüksekleri (Batı ve Orta Toroslar kesimi), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Ankara, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Muğla, Karaman, Düzce, Zonguldak ve Gaziantep çevreleri ile Antalya ve Bursa'nın doğu, Niğde ve Kayseri'nin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.