Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için uyarı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile iç ve batı bölgelerde yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

Zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz) hafif, Karadeniz kıyı kesiminde hafif yer yer orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riski bulunuyor. Söz konusu faaliyetle uğraşanların gerekli tedbirleri alması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

AA