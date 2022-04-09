Meteorolojiden Ege uyarısı: Fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.
Hava Durumu 09.04.2022, 17:28
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, 10 Nisan Pazartesi sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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