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Meteorolojiden gece saatlerine uyarı

Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre; Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası, Türkiye'yi gece saatlerinden itibaren etkisi altına alacak. Gün içinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteorolojiden gece saatlerine uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu açık

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu açık

İZMİR °C, 28°C
Parçalı az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu açık

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu açık

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