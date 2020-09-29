Meteoroloji’den İstanbul’a üst üste iki gün için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA’DA RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın bugün öğle saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA ÜST ÜSTE İKİ GÜN YAĞIŞ VAR

İstanbul’da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını duyuran Meteoroloji’nin uyarısında bugün öğle saatlerinde kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre yarın da İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

ANKARA VE 10 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji tarafından Ankara’nın da içinde olduğu birçok ile bugün için sarı uyarı verildi.

Düzce, Bartın, Sakarya, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Zonguldak ve Karabük için verilerin uyarıda vatandaşların gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

BATI KARADENİZ’DE DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Sakarya ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapan Meteoroloji’nin uyarısında “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ilçeleri) ile Sakarya ve Kütahya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Bugün saat 15:00’te başlayacak uyarının bitiş zamanının yarın saat 09:00 olduğu aktarıldı.