Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10