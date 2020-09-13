Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne hariç Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz , Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Kütahya, Burdur'un batısı, Antalya'nın batı iç kesimleri, Ankara'nın batı ve kuzey çevreleri, Eskişehir ve Çankırı il geneli ile Yozgat'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların ; İstanbul ve Bursa çevreleri ile Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesinin kuzeyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın doğusu hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul ve Bursa çevreleri ile bölgenin doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Denizli çevrelerinin öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Burdur'un batısı ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısının, Yozgat'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra ise Ordu ve Giresun kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Orta Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu ve batısı gök gürültülü sağanak ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3-5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gök gürültülü sağanak ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE: Hava Durumu: Az bulutlu, güneyi yer yer parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Orta Ege’de 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Ege’de 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ: Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),akşam saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ: Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

Kaynak: Habertürk

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020, 09:58