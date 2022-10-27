Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli yağışın cuma günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, sel, su baskını, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Hava Durumu 27.10.2022, 07:08
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Açıklamada, kuvvetli yağışlarla yaşanabilecek sel, su baskını, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyurdu.
15
az bulutlu
Günün Anketi Tümü