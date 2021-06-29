Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu ve Malatya çevreleri ile Sivas'ın doğu kesimlerinde yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında olacağı tahmin edilirken Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AA