Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Trakya ve İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA