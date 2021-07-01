Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri, Rize'nin, Trabzon'un, Giresun'un ve Ordu'nun iç kesimleri ile Bingöl'ün ve Erzincan'ın doğu kesimleri, Hakkari'nin kuzeyi, Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA REKOR SICAKLIK BEKLENİYOR

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise sosyal medya hesabından İstanbul için sıcak hava uyarısında bulundu. İstanbul’da bugün 2021’in bugüne kadarki en sıcak gününün yaşanacağına dikkat çeken Öztel, paylaşımında ''Bakımsız araçlar arıza yapabilir, lokal elektrik kesintileri olabilir. Açık renkli kıyafetler hissedilen sıcaklığı düşürür.'' ifadelerini kullandı.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE, AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ

Batı Karadeniz'de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, orta ve doğu Karadeniz'de ise Artvin çevreleri ile Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Hakkari'nin kuzeyi, Ağrı'nın, Van'ın, Bingöl'ün ve Erzincan'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.