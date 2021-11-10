Meteorolojiden zirai don uyarısı
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre ,yurdun iç kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde zirai don etkili olacak.
Hava Durumu 10.11.2021, 14:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugünden itibaren yağışlı ve bulutlu havanın yurdu terk etmesiyle, gece soğuması nedeniyle minimum sıcaklıkların düşmesi ve yurdun iç kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde don görüleceği tahmin ediliyor.
Uyarıda, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.
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